Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Develi'ye asfalt hizmeti - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Develi'ye asfalt hizmeti

04.06.2022 13:25
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Develi'ye asfalt hizmeti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan devlet hastanesi çevresindeki imar yollarında sıcak asfalt serim çalışması yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi ilçesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan devlet hastanesi çevresindeki imar yollarında sıcak asfalt serim çalışması yapıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kullanılan asfaltın üretimi, serimi ve nakli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince gerçekleştirilirken, çalışmalar kapsamında yaklaşık 5 bin ton asfalt kullanılacak.

Yatırım bedeli yaklaşık 3 milyon 750 bin lira olan çalışma ile Develi ve bölge halkı tarafından yoğun olarak kullanılan bu caddelerin asfaltlanması sonrası hastaneye erişimin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri Devlet Hastanesi kampüsünde ve Hastane Caddesi cephesinde de çevre düzenleme çalışmalarına başlanması planlanıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesinden Develi'ye asfalt hizmeti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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