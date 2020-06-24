Kayseri Büyükşehir Belediyesinden dilencilere yönelik denetim - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden dilencilere yönelik denetim

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerde Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin yanı sıra Melikgazi ve Kocasinan belediyeleri zabıta ekipleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden sosyal çalışmacı ile polis memurları da yer aldı.

Ekipler, şehir merkezinde vatandaşlara duygu sömürüsü yapıp para toplayan, cam silen, mendil satan ve küçük yaşta çalıştırılan çocuklara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimler neticesinde dilencilik yaptığı tespit edilen kişiler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereği idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi.

Ayrıca yakalanan dilencilerin üst aramaları yapılarak üzerlerinden çıkan paralara tutanak karşılığında el konuldu.

Küçük yasta çalıştırılan veya dilendirilen çocuklarla ilgili de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından çocukların aileleri ile yapılan görüşmeler sonucunda yasal işlem yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesinden dilencilere yönelik denetim - Son Dakika

Son Dakika

21:56 MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi 21:35 Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak 21:31 Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim 20:43 Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu 20:33 Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı 20:19 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi 19:49 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor 18:54 Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş 15:29 Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum 14:49 İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı 11:51 4 ev soyan fenomen ve 3 arkadaşı, işler yolunda gitsin diye dilenciye para vermiş 10:51 Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı 10:48 Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi 10:24 FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı 09:34 Toplum Bilimleri Kurulu toplandı! YKS ve Kurban Bayramı tedbirleri ele alındı
Fenerbahçe, Isla'nın yerine Barcelona'lı Wague'yu almayı planlıyor
21:56
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
21:45
Atalanta, Zeki Çelik için 12 milyon euroyu gözden çıkardı
21:40
NBA'de Nikola Jokic'in ardından Brogdon da koronavirüse yakalandı
21:17
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
21:15
Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor
21:01
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
20:50
Eski Chelsea'li Adrian Mutu'nun sevgilisinin kanını içtiği ileri sürüldü
20:34
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
20:29
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
20:24
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 22:05:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Büyükşehir Belediyesinden dilencilere yönelik denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]