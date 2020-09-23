Kayseri Büyükşehir Belediyesinden ihale duyurusu - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 3 konut alanını ihaleye çıkardı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, mülkiyeti belediyeye ait Beyazşehir Mahallesi'nde 2, Şeker Mahallesi'nde bir olmak üzere toplam 3 konut alanı ihaleyle satılacak.
6 Ekim Salı günü yapılacak ihalede Beyazşehir Mahallesi'ndeki arsalar kapalı Şeker Mahallesi'ndeki alan ise açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:49 - Kaynak: AA
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