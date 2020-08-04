Kayseri Büyükşehir Belediyesinden "ihale" haberiyle ilgili açıklama - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden "ihale" haberiyle ilgili açıklama

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden, bazı taşınmazların ihaleyle düşük bedel üzerinden satıldığına ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden, bazı taşınmazların ihaleyle düşük bedel üzerinden satıldığına ilişkin basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede 5 gün önce yayınlanan haberin bazı görsel ve yazılı basında değişik şekillerde yer aldığı, ilgili haberin asılsız olduğu belirtildi.

Taşınmazın düşük bedelle satıldığı yönündeki iddianın gerçek dışı olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mülkiyeti belediyemize ait Talas ilçesi Reşadiye Mahallesinde bulunan 221 adet 2 katlı konut planlı yerin satışı için belediye meclisinin 09.12.2019 tarih, 383 sayılı kararı ile belediyemiz encümenine yetki verilmiş, 11.02.2020 tarihli encümen kararı ile de 2886 sayılı kanun hükümlerine göre satışı belediyemiz encümenince kararlaştırılmıştır. Talas Belediyesi, Kayseri Ticaret Odası, Harita Kadastro Mühendisleri Odası ve Emlakçılar Odasından muhammen bedel tespiti için değer talep edilmiş, bölgede sonuçlanmış kamulaştırma davalarından emsal niteliğinde mahkeme kararları baz alınarak Kıymet Takdir Komisyonunca muhammen bedel tespiti yapılmıştır. Taşınmazlar ihale kararı alınarak Kovid-19 salgını öncesi 10.03.2020 tarihinde iki isteklinin katılımı ile belediye encümeni huzurunda muhammen bedel üzerine 1 milyon 65 bin lira daha artırım yapılarak 22 milyon 50 bin lira bedelle 'Kayseri Bağları' isimli kooperatife satılmıştır. Satışı yapılan arsaların ihalesinden önce iki kez yerel gazetede, ulusal basında ve Resmi Gazetede ilana çıkılmıştır."

Katılımın daha fazla olması ve geniş kitlelere duyurulabilmesi amacıyla kentteki bazı reklam mecralarında ve belediyenin internet sitesinde ihalelerin duyurulduğu belirtilen açıklamada, şunlar yer aldı:

"Kesinleşen ihaleye göre belediyemizin alacağı 22 milyon 50 bin liradır. Kovid-19 salgınının nispeten etkisini azalmasından sonra devletimizin aldığı ekonomik tedbirler, kredi faizlerinin düşmesi gibi sebeplerle gayrimenkul sektörünün önü açılmıştır. Ortaklık hisse fiyatlarının 3-5 kat fazla fiyatla satışa çıkarıldığı iddiası sonrasında bunların gerçekleşen satışlarmış gibi belediyenin 40 milyon lira zarara uğratıldığı iddiası gerçekle bağdaşmamaktadır. İddia edilen rakamlarla ilgili sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde, rakamların çok çok afaki olduğu, bu arsalar için böyle rakamların gerçekçi olmadığı ve alıcı bulmanın mümkün olmadığı teyit edilmiş olup, muhammen bedel belirlemede bilgi alınan kurum ve kuruluşları ile kamulaştırma kararlarındaki sonuçlanan mahkeme kararları da iddia edilen rakamların doğru olmadığını teyit etmektedir."

Açıklamada ayrıca, tahsilatın zamanında yapılmadığı, üst düzey belediye yöneticilerinin ihale ortağı olduğu iddialarının da gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Yapılan işlemlerde belediyenin zarar etmediği, alacağını çok daha kısa sürede tahsil ettiği belirtilen açıklamada, eksik bilgiler ile kamuoyunu yanıltan kişi ve kurumlar hakkında yasal süreç başlatıldığını aktarıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Gazeteler, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 04:39

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 'ihale' haberiyle ilgili açıklama - Son Dakika
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