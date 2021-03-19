Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

19.03.2021 17:31
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yaşlılar Haftası'nda huzurevine video konferansla bağlanarak, 9 huzurevi sakinine sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yaşlılar Haftası'nda huzurevine video konferansla bağlanarak, 9 huzurevi sakinine sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, 63 erkek, 36 kadın olmak üzere 99 yaşlının misafir edildiği Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'ne video konferans yöntemiyle bağlanarak, yaşlıların haftasını kutladı.

Büyükkılıç'ın doğum günleri bu aya denk gelen 9 yaşlıya sürpriz yaparak gönderdiği pasta kesildi.

Huzurevi sakinleri de Büyükkılıç'ın salgın sürecinde kendilerine gösterdiği hassasiyet sayesinde herhangi bir vaka olayı yaşanmadığına işaret ederek, Büyükşehir Belediyesi ile Mehmet Ali Karcıoğlu başkanlığındaki Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na teşekkür etti.

Büyükkılıç sanayicilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Meslek Komite Başkanları ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya ve Meslek Komitesi Başkanları katıldı.

Yerel yönetimler olarak sorunları paylaşmanın ve çözüm odaklı bir anlayışla iş birliği yapmanın kente faydasının çok önemli olduğunu ifade eden Büyükkılıç, böyle anlamlı bir çalışma için herkese tek tek teşekkürlerini iletti.

Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan denetim

Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.

Büyükkılıç ile Günaydın, Cumhuriyet Meydanı, Bankalar Caddesi, Bıçakçılar Çarşısı gibi halkın yoğun olduğu yerlerdeki denetimlerinde tek tek esnafla görüşüp, kurallar ile tedbirlere uyulmalarını istedi.

Denetimleri aralıksız sürdüreceklerini kaydeden Büyükkılıç, "Valimiz Sayın Şehmus Günaydın ile denetimlerimizi sürdürüyoruz. Kurallara hep birlikte uyarak kısıtlamaların esnemesini sağlamalıyız. Bizim için, sağlığımız için maske, mesafe ve temizlik kuralını bir kez daha hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Huzurevi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika


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