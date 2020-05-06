Kayseri Büyükşehir Belediyesinden kütüphane desteği - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eğitime katkı vermeye devam ettiklerini ve bu kapsamda kütüphane yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Büyükkılıç, Argıncık ve Ziya Gökalp mahallelerine yaptıkları semt kütüphanelerinde son aşamaya geldiklerini belirtti.

Büyükkılıç, koronavirüsle mücadele sürecinde de kütüphane yatırımlarına devam ettiklerini ifade etti.

Kütüphane yatırımlarının eğitime önemli katkı sağlayacağını aktaran Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Argıncık ve Ziya Gökalp Mahallesi'ne iki ayrı kütüphane yaparak kütüphane sayımızı 7'ye çıkardık. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşerek Beyazşehir'e kazandırdığımız kütüphanemizin kitaplarını bakanlıktan sağlıyoruz. Yine Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmeler sonrası Millet Bahçesi içerisine önemli bir kütüphanenin bakanlığımız tarafından yapılması için çalışıyoruz."