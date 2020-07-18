Kayseri Büyükşehir Belediyesinden "pandemi" gönüllülerine motivasyon kampı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden "pandemi" gönüllülerine motivasyon kampı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde, Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi'ne gönüllü hizmet veren vatandaşlara yönelik moral ve motivasyon kampı düzenledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde, Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi'ne gönüllü hizmet veren vatandaşlara yönelik moral ve motivasyon kampı düzenledi.

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Sarımsaklı Barajı'nda düzenlenen kampa, Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi'nin, sağlık, psikososyal destek ve sosyal uyum programı kapsamında pandemi süresince gönüllü olarak hizmet eden aralarında Suriye ve Afganistan uyruklu kişilerin de bulunduğu 22 gönüllü katıldı.

Katılımcılara ilk yardım seminerlerinin de verildiği kampta müzik, yürüyüş ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Kayseri Toplum Merkezi sağlık uzmanı Gülşah Yıldırım Budak, salgın süresince gönüllülerin önemli hizmetlere imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemi sürecinde gönüllülerimizle kurmuş olduğumuz bir ekip vardı. Ekibimizle günlük olarak Kovid-19'la ilgili bilgiler paylaştık. Bu bilgiler hem Türkçe hem de Arapça olarak verildi. Kişilerin bunu halka yaymasını istedik. Günde, yaklaşık 400-500 kişiyi bulan paylaşımlar yapıldı. Gönüllülerimizin bu süreçte bizlere sağladığı destek için motivasyon etkinliği yaparak, çalışmalarını biraz daha pekiştirmek istedik."

Kızılay, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesinden 'pandemi' gönüllülerine motivasyon kampı - Son Dakika
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