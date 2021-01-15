Kayseri Büyükşehir Belediyesinden servisçilere 1 milyon liralık destek - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden servisçilere 1 milyon liralık destek

15.01.2021 16:39
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden servisçilere 1 milyon liralık destek, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesince servis araçlarından yıllık vize ücreti alınmayacağı bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince servis araçlarından yıllık vize ücreti alınmayacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan ocak ayı meclis toplantısında, servis araçlarından 1 yıl vize ücreti alınmamasına yönelik teklif oy birliğiyle kabul edildi.

Büyükşehir meclisi aracılığıyla servisçi esnafına sağlanan destek miktarı 1 milyon 27 bin 620 lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Türkiye gibi Kayseri'nin de salgın sürecinde gerek sağlık, gerekse sosyal ve ekonomik anlamda zor günler geçirdiğini ifade etti.

Bir yandan hizmetlerini sürdürürken, diğer yandan da sıkıntı yaşayan hemşehrilerine neler yapabiliriz diye gayret edip çalıştıklarını belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bize intikal eden sıkıntılardan bir tanesi de servisçi esnafımızla ilgili oldu. Biz de belediye meclisimizin gündemimize bu konuyu taşıyarak onlardan 1 yıllık vize ücreti almamayı karara bağladık. Bu sayede bir nebze de olsa esnafımızın yarasına merhem olmaya, sıkıntısını gidermeye çalıştık. Belediye olarak elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince insanımızın, vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Yanlarında olmaya da gayret göstereceğiz."

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesinden servisçilere 1 milyon liralık destek - Son Dakika


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