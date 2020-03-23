Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yalnız yaşayan yaşlılara yemek servisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yalnız yaşayan yaşlılara yemek servisi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yalnız yaşayan yaşlılara yemek servisi

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan 65 yaş üstündeki 80 vatandaşa, evlerinde yemek servis etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yalnız yaşayan yaşlılara yemek servisi, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan 65 yaş üstündeki 80 vatandaşa, evlerinde yemek servis etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye, koronavirüs tehdidi öncesi yalnız yaşayan yaşlılara yönelik verdiği hizmetleri çeşitlendirerek devam ettiriyor.

Herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmadığı tespit edilen ve yalnız yaşayan 65 yaş üstündeki 80 yaşlıya, günlük ekmek ve yemek desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetini bizzat evlere servis yaparak sürdürüyor.

Belediyenin yemekhanesinde hijyenik ortamda hazırlanan yemekler yine aynı titizlikle paketlenerek şehrin farklı bölgelerinde bulunan ulu çınarların evlerine götürülüyor. Yaşlı vatandaşlar, evlere yapılan yemek ve ekmek servisini dualarla karşılıyor.

Sokağa çıkma sınırlaması getirilen 65 yaş üstü tüm vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanmaya devam ediyor.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:08 Kaynak: AA

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