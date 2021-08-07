Büyükşehirden yangın bölgelerine yem ve mama desteği - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla yangın bölgelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem, sokak hayvanları için de kedi ve köpek maması gönderiyor.

Türkiye'de birçok bölgede çıkan orman yangınları devletin tüm imkanları ve milletin desteğiyle söndürülme çalışmaları sürerken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yangın bölgelerine gönderdiği itfaiye ekiplerinin ardından şimdi de yeni bir talimat verdi. Başkan Büyükkılıç, yangın bölgelerinde hayvancılıkla uğraşan ve yangından etkilenen üreticilere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem gönderiyor. Sokak hayvanları için kedi ve köpek mamasının da yer aldığı bir tır dolusu yem ve mamalar, yangın bölgelerinde dağıtılacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Buket Ergin, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yangın bölgesindeki vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi yine yanlarındayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla orada bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yem gönderiyoruz. Ayrıca oradaki sokak hayvanları için de köpek ve kedi maması gönderiyoruz" diye konuştu.

Ergin, geçmiş olsun dileklerini ileterek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak yangından yara almış tüm vatandaşların yanında olduklarını ifade etti. - KAYSERİ