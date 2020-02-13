Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yolda kalan sürücülere destek - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle yolda kalan sürücülere yiyecek desteği sağladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hava şartları dolayısıyla yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek için çalışmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki KAYTUR'la yolda kalan araç sürücüleri ve yolcuların yiyecek ihtiyacını karşıladı.

Malatya ve Kahramanmaraş kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarıyla yol kenarında bekleyen sürücülere kumanya dağıtıldı.