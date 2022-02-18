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Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ağaçlandırma çalışmaları

18.02.2022 10:56
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ağaçlandırma çalışmaları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021'deki ağaçlandırma çalışmalarıyla kentin yeşile bürünmesine önemli katkı sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2021'deki ağaçlandırma çalışmalarıyla kentin yeşile bürünmesine önemli katkı sundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 milyon 260 bin metrekarelik alanıyla Türkiye'nin en büyük millet bahçeleri arasında yer alacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar sürüyor.

Belediye, 2021 yılında daha yeşil ve çevreci bir Kayseri için bünyesindeki fidanlıkta yetiştirdiği 35 bin 950 ibreli, 6 bin 662 yapraklı, 316 bin 91 süs bitkisi ve çalı gurubu fidanı dikti.

Kayseri'nin dört bir yanını süsleyen 2 milyon 268 bin 48 çiçek fidesi ekildi. Bunun yanında Gesi Vadisi'ne 10 bin sarıçam fidanı dikildi. Derevenk Viyadüğü yamaçlarında susuz bitki yetiştirme aparatıyla dikilen bin sedir ağacının 2021 yılında yüzde 85 başarı oranıyla tuttuğu görüldü.

Ayrıca 1 milyon 500 bin çalı ve yaklaşık 10 milyon mevsimlik çiçek ekimi yapıldı. Ağaçlandırmaya büyük önem veren ve Kayseri'yi yeşil bir çehreye kavuşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesinin farklı birimlerince binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde mevcut 6 bini aşkın ağaca ilave olarak 22 binin üzerinde daha fidan dikilecek.

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika


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