Kayseri Büyükşehir Belediyesinin doğa kamplarına Kovid-19 ayarı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, doğa kamplarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) göre tüm tedbirler alınarak düzenlendiğini belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye gençlerin aileleriyle doğa ve sporla iç içe zaman geçirmesine fırsat veren etkinlikler yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda her yıl Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenen doğa kampları bu yıl da başladı.

Sarımsaklı Barajı'nda yapılan ve yaz boyu devam edecek olan doğa kampları her hafta sonu birbirinden güzel etkinlikler ile doğayla Kayserilileri buluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sosyal mesafe kurallarına uyarak ve tüm tedbirleri alarak doğa kamplarını düzenlediklerini belirterek, yeni normalleşme sürecinde doğayla iç içe olmak isteyen tüm Kayserilileri kamplara davet etti.

Kovid-19 salgını sürecinde en güzel nefes alma yerinin kamplar olduğuna işaret eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Gençlerimizin bizim için birer hazine olduğunu her zaman söylüyoruz. Gelişme çağındaki gençlerin sosyal, kültürel anlamda doğru bir şekilde yönlendirilmesini de ayrıca önemsiyoruz. Bu hedefle yaz boyunca gençlerimizi ve ailelerini Sarımsaklı Barajı'nda görmek bizleri memnun edecek. Doğa kamplarımızda aldığınız her nefes size oksijenin yanı sıra bolca mutluluk ve huzur da verecek. Birbirinden farklı oyun alanları ile spor yaparak eğleneceksiniz."

Kamplarda salgınla ilgili tüm tedbirlerin alındığını anlatan Büyükkılıç, kamp alanlarına girişlerde ateş ölçümlerinin yapıldığını, maske ve eldiven paketleri dağıtıldığını, kullanılan tüm araç gereçlerin dezenfeksiyonu ve sterilizasyonunu yaptıklarını aktardı.