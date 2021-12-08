Kayseri Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza ilçesinde belediye başkanı ve muhtarlarla bir araya gelerek yatırım ve hizmetlerle ilgili talepleri dinledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve muhtarların katıldığı toplantıda konuşan Büyükkılıç, 2022 yılında ya da daha sonraki süreçte yapılacak hizmetleri muhtarlarla görüştüklerini belirtti.

Büyükkılıç, yollarla, mezarlıklarla, sosyal tesis ve doğalgazla ilgili talepleri değerlendirdiklerini ifade ederek ilçe halkına layık hizmet üretmek için çalıştıklarını aktardı.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ise Büyükkılıç ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, destekleri için teşekkür etti.

Ayrıca Tomarza'da öğrencilerle sohbet eden Büyükkılıç, test kitaplarının eksik olduğunu söyleyen öğrencilerin taleplerini verdiği talimat ile yerine getirdi.

Ulaşım AŞ hizmetleri Hunat ve Sinan karakteri ile anlatacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, hizmetlerini Sinan ve Hunat isimleri ile oluşturulan çocuk çizgi karakterler aracılığıyla anlatacak.

Ulaşım AŞ, Hunat karakteri ile Kayseri ulaşımındaki etkinlikleri, Sinan karakteri ile de teknolojik gelişmeleri aktaracak.

6 aylık bir çalışmanın ürünü olan ulaşımdaki aktivite ve teknolojik gelişmelerin etkin bir şekilde aktarımını sağlayacak proje ile Ulaşım AŞ, çocuk çizgi karakterler sayesinde ulaşıma renk katarak etkin bilgilendirme yapmayı planlıyor.