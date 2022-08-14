Kayseri'de yeşil alan çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de yeşil alan çalışmaları sürüyor

14.08.2022 16:58
Kayseri'de yeşil alan çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yeşil alan çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yeşil alan çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yeşil Mahalle'den Oymaağaç Zafer Caddesi'ne kadar devam eden 10 kilometrelik Bekir Yıldız Bulvarı kanal kenarına gidiş ve dönüş olarak yaklaşık 20 kilometrelik yeşil bant oluşturuldu.

Yeşil Mahalle'den Şehir Hastanesi kavşağına kadar olan 12 kilometre gidiş ve dönüş hattındaki altyapı çalışmalarında ise 125'lik ana hat borusu ve derin kuyu dalgıç pompa sistemi tamamlandı. Ekiplerce 2 kilometrelik bölüme otomatik sulama sistemi yapıldı.

???????Öte yandan, yeşil alanlara bin 200 gümüş ıhlamur ve 100 mavi ladin fidanı dikildi.

YORUMLAR
500
Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa 'Kayseri'nin denizi' Yamula Barajı'nda Olta Balıkçılık Günleri düzenlendi 'Kayseri'nin denizi' Yamula Barajı'nda Olta Balıkçılık Günleri düzenlendi
Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de yeşil alan çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! İspanyol savunmacının, "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:46 Bakan Nebati, Tarım Kredi marketlerindeki indirimli satışlarla ilgili zincir marketlere seslendi: Takip edilmesini ve etikete yansımasını bekliyoruz
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 17:59:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de yeşil alan çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement