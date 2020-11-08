Büyükşehir iki ilçede 7 kilometre asfalt çalışması yaptı - Son Dakika

Büyükşehir iki ilçede 7 kilometre asfalt çalışması yaptı

08.11.2020 10:03
Büyükşehir iki ilçede 7 kilometre asfalt çalışması yaptı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yeşilhisar ilçesinde 4 kilometrelik, Hacılar ilçesinde ise 3 kilometrelik yolda asfalt sathi kaplama çalışması yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Yeşilhisar ilçesinde 4 kilometrelik, Hacılar ilçesinde ise 3 kilometrelik yolda asfalt sathi kaplama çalışması yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın 2020 yılı yapım çalışmaları kapsamında Yeşilhisar ve Hacılar ilçelerinde toplam 7 kilometrelik yolun asfalt sathi kaplamasını yaptı. Daire Başkanlığınca, Yeşihisar İlçesi Gülbayır Mahallesi'nden İl Yolu bağlantısı arası dar, trafik yoğunluğu yüksek ve tehlikeli olan 4 kilometrelik kısım genişletilerek I. kat asfalt sathi kaplaması yapıldı. Ayrıca Hacılar ilçesi merkezde 3 kilometrelik kısım da I. kat asfalt sathi kaplaması yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kırsal kesimlerde yol yapım ve onarım çalışmalarının süreceğini vurgulayarak, "16 ilçemizin tamamını kucaklayan hizmet anlayışımız devam ediyor. Özellikle Yeşilhisar ilçesi Gülbayır Mahallesi'ndeki yol dar ve trafiği fazlaydı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımızca kısa süre içerisinde bu yolların asfalt sathi kaplama çalışması tamamlandı. Bu yolları kullanan vatandaşların trafik güvenliği ve konforu sağlandı. Asfaltı dökülen yollarımızın kazasız belasız bir şekilde kullanılmasını diliyorum. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Büyükşehir iki ilçede 7 kilometre asfalt çalışması yaptı
Büyükşehir iki ilçede 7 kilometre asfalt çalışması yaptı
Büyükşehir iki ilçede 7 kilometre asfalt çalışması yaptı
Büyükşehir iki ilçede 7 kilometre asfalt çalışması yaptı
Büyükşehir iki ilçede 7 kilometre asfalt çalışması yaptı
Büyükşehir iki ilçede 7 kilometre asfalt çalışması yaptı
Büyükşehir iki ilçede 7 kilometre asfalt çalışması yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar, Hacılar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyükşehir iki ilçede 7 kilometre asfalt çalışması yaptı - Son Dakika


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