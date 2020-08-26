Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yol ve denetim çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, üç bulvarı bağlayan yeni ana arterde devam eden çalışmaları denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Bekir Yıldız Bulvarı, Kocasinan Bulvarı ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nı birbirine bağlayan Şehir Hastanesi, Keykubat Millet Bahçesi ve Şeker Fabrikası'nı da ilgilendiren bölgede devam eden çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, büyüyen ve gelişen Kayseri için yapılan her çalışmanın kendilerine büyük bir huzur verdiğini belirtti.

Yeni bir ana arterin Kayseri'ye kazandırılmasına yönelik çalışma yaptıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Ekibimiz harıl harıl çalışıyor. İnşallah 1 ay içerisinde buranın asfaltını da dökmüş oluruz. Aynı zamanda bu bağlantıları sağlayan ana arterimiz Kayseri Şeker Fabrikası'na pancar çeken binlerce kamyonun da şehir içerisinde gidişini engelleyecek, çevre yoldan ve bu yoldan geçmek suretiyle de Şeker Fabrikası'na ürünlerini teslim edecekler. Adeta 'kazan kazan' politikasıyla burada önemli bir ana arterimizi hayata geçirmiş oluyoruz. Kayserimiz gelişiyor, güzelleşiyor, imarlaşıyor. ve Keykubat Millet Bahçesi ile bu bölge birleşince ayrı bir kazanım olacak. TOKİ'nin katkısı ile yapılacak olan millet bahçemizin sonbaharda inşallah ihalesi yapılacak."

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile de bir araya gelen Büyükkılıç, yapılacak yolun fabrikaya da büyük katkısı olacağını aktardı.

Akay da Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Zabıta denetimlerini sürdürüyor

Öte yandan, Zabıta Daire Başkanlığı tarafından Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla artırılan denetimler gece ve gündüz 12 zabıta ekibi ile yürütülüyor.

Ekipler, maske, mesafe, temizlik kuralları hatırlatılarak, uyarılarda bulunuluyor.

Son 3 gün içerisinde 34 alışveriş merkezi ve burada yer alan 141 işletme, 216 pazar esnafı, 125 kuaför ve güzellik merkezi, 13 internet kafe, 177 toplu taşıma aracı, 32 şehirlerarası yolcu otobüsü, 121 taksi durağı, 214 ticari taksi, 9 piknik alanı, 1 lunapark, toptancı halinde faaliyette bulunan 118 iş yeri, 11 çay bahçesi, 73 cami, 83 kıraathane, 11 spor merkezi, 5 bilardo salonu, 13 halı saha, 6 hamam, 74 lokanta ve restoran, 36 düğün ve nikah salonu denetlendi.