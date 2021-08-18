Kayseri'den Kastamonu'daki afetzedelere mutfak malzemesi yardımı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da afetzedelere dağıtılmak üzere 1 tır mutfak malzemesi gönderdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kastamonu'da gerçekleşen sel felaketinin yaralarını sarmak için bölgedeki ihtiyaçlar çerçevesinde yardım malzemesi hazırladı.

Afetzedelere dağıtılmak üzere hazırlanan, çeşitli mutfak malzemelerinden oluşan 525 koli, tıra yüklenerek bölgeye gönderildi.

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde temizleme çalışmalarına destek veriyor.