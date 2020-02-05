Kayseri büyükşehir deprem bölgesinde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri büyükşehir deprem bölgesinde - Son Dakika

Kayseri büyükşehir deprem bölgesinde

7 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bürokratlarıyla birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bürokratlarıyla birlikte deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Elazığ'da depremin vurduğu binaların bulunduğu bölgede incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile de bir araya geldi.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, depremde yıkılan binaların durumu, deprem öncesi alınacak tedbirler ve deprem sonrası yapılacak hizmetlerle ilgili geniş kapsamlı incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine gitti. Başkan Büyükkılıç'ın deprem bölgesindeki incelemelerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve S.Bayar Özsoy, KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir, İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ, Fen İşleri Daire Başkanı Ali Hasdal ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp de katıldı. 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Elazığ'daki incelemeleri öncesi depremden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesini ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanı İsa Özkan ile bir süre görüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki bürokratlarıyla Darende'den Elazığ'a geçti ve ilk olarak Elazığ Valiliği'ni ziyaret etti.


Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Elazığ Valiliği'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve bürokratların iştirakiyle yapılan toplantıya katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda deprem sonrası yapılan çalışmalar, hasarlı binaların durumu ve depremzedelere verilen hizmetler kapsamlı olarak ele alındı. Başkan Memduh Büyükkılıç, toplantı öncesi ve sonrasında üç Bakan ile de görüşme fırsatı buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bakanların katılımıyla gerçekleşen toplantıdan sonra bürokratlarıyla birlikte saha incelemesi yaptı. Başkan Memduh Büyükkılıç ve beraberindekiler depremde yıkılan binaların bulundukları bölgelere teknik gezi yaparak arazinin zemin yapısı, binaların durumu gibi konularda incelemelerde bulundular. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:30 Kaynak: İHA
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