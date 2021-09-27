Kayseri itfaiyesine yangın ve sel bölgesindeki kurumlardan teşekkür belgesi

Orman yangını ve sel afeti bölgelerinde görev yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine söz konusunu bölgelerin valileri, belediye başkanı ve kaymakamları tarafından teşekkür belgeleri gönderildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Muğla, Sinop ve Çorum gibi illerin valilik, kaymakamlık ve belediye gibi kuruluşlarından yangın ve sel gibi felaketlerdeki yardım ve destekleri nedeniyle teşekkür belgesi aldı.

Muğla'daki orman yangınında 8 araç, 28 personelini bölgeye gönderen Büyükşehir Belediyesi'ne Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün tarafından gönderilen teşekkür belgesinde "İyi ki varsınız" ifadesi kullanıldı.

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Valisi Mustafa Çiftçi ise teşekkür belgesinde şu ifadelere verdi:

"Değerli Başkanım, Sinop ili Türkeli ilçesinde gerçekleşen sel afetinde yaraların hızlı bir şekilde sarılması çalışmalarında kullanılmak üzere afet bölgesine yer altı görüntüleme cihazı göndermek suretiyle göstermiş olduğunuz dayanışmadan ve katkılarınızdan dolayı en kalbi şükranlarımı sunarım."

sel felaketinden etkilenen Sinop'un Türkeli ilçesi Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz imzalı teşekkür belgesinde de Başkan Büyükkılıç'a yardımlarından dolayı teşekkür edildi.