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Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika

Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır

16.07.2021 15:20
Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için bir dizi tedbirler aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları için bir dizi tedbirler aldı.

Büyükşehir Belediyesi, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi Kayserililerin hiçbir sorun ve sıkıntı yaşamamaları adına birçok çalışma gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından Kurban Bayramı süresince açık alanlarda et çekimi ve sucuk yapımına izin verilmeyecek.

Ekipler arife gününden itibaren Kovid-19 Salgını için Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarını denetleyecek ve vatandaşlara uyarılarda bulunacak. Kurban Bayramı boyunca ekipler vatandaşların hijyenik ve huzurlu bir şekilde kurban ibadetini gerçekleştirebilmeleri için 7/24 denetimlerine devam edecek. Vatandaşlar zabıtayı ilgilendiren konularla ilgili şikayetlerini Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 İletişim Merkezi ve Merkez Zabıta Amirliğinin 232 29 60 no'lu telefonuna iletebilecekler.

Diğer yandan KASKİ Genel Müdürlüğü, Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Kayserigaz arıza ekipleri de vatandaşların su, elektrik ve doğalgaz şikayetlerini gidermek için 24 saat kesintisiz mesai yapacak. Su ile ilgili şikayetler için vatandaşlar KASKİ Genel Müdürlüğü'nün 185, elektrik arızaları için Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün 186 ile doğalgaz arızaları için Kayserigaz'ın 187 no'lu telefonlarını arayabilecekler.

KESİM YERLERİNDE VETERİNER HEKİM

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince kurban kesim yerlerinde veteriner hekim bulunduracak. Veteriner hekimler, isteyen vatandaşların kurbanlık hayvanlarını, ücretsiz olarak kontrol edecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri'de 58 kurban kesim alanı, toplam 4 kurban satış alanı belirlendi. Belirlenen noktalarda veteriner hekim görevlendirildi. Aynı zamanda belirlenen her kurban kesim noktası da kurbanlar vatandaşlara verilen randevularla belirlenen zaman aralığında gerçekleştirilecek olup herhangi bir yoğunluğa mahal verilmemesi içinde çalışmalar yapılacak. Kurban Bayramı süresince ilgili birimler tarafından denetimler devam edecek. Kurban kesim alanı ve satış yerleri ile ilgili olarak; İlçe Belediye Başkanlıklarınca şehrin muhtelif yerlerinde duyuruları yapılacak.

OTOBÜS SEFERLERİ KURBAN BAYRAMI'NA GÖRE DÜZENLENDİ

Bayram tatili süresince vatandaşların şehir içi ulaşımlarını hızlı ve rahat bir şekilde sağlamak üzere otobüs seferlerinde de düzenlemeler yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların şehir içi ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlamaları için otobüs ve raylı sistem seferlerini aksatmadan sürdürecek. Yapılan düzenlemeye göre otobüsler bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü ve pazar günleri sürdürülen tarifeye göre çalışacak.

MEZARLIKLAR BAYRAMA HAZIR

Ayrıca Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesi-İldem mezarlıklarında ve şehitlikte bayram öncesi temizlik çalışmaları yapılırken, Şehir Mezarlığı girişlerinde Büyükşehir'e ait araçlar engelli ve yaşlılara hizmet edecek. - KAYSERİ

Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır
Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır
Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır
Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır

Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı, Kayseri, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri, Büyükşehir ile Kurban Bayramı'na hazır - Son Dakika


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