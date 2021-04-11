Kayseri Büyükşehir Libya'nın Misurata Belediyesi ile kardeş şehir oluyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Libya'nın Misurata Belediyesi ile kardeş şehir oluyor

11.04.2021 14:00
Kayseri Büyükşehir Libya'nın Misurata Belediyesi ile kardeş şehir oluyor, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi adına önemli bir adım atarak, Libya'nın Misurata Belediyesi ile kardeş şehir oluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye ile Libya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi adına önemli bir adım atarak, Libya'nın Misurata Belediyesi ile kardeş şehir oluyor. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin 5 Başbakan Yardımcısı ve 14 Bakan ile Türkiye'yi ziyaret edeceği Pazartesi günü kardeş şehir kararı alınacak olması ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor.

Türkiye ile Libya ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında 12 Nisan Pazartesi günü Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, beraberinde 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın da bulunduğu heyet ile Türkiye'ye gelerek, temaslarda bulunacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi de Türkiye ile Libya ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında, Libya'nın Misurata Belediyesi ile kültürel, sosyal, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi konusunda kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik karar alacak.

Türkiye ile Libya arasındaki bağların güçlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda atılacak adımların belirlenmesine yönelik 12 Nisan Pazartesi günü Türkiye'ye üst düzey ziyaret gerçekleştirecek Libya heyetine yönelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi de önemli bir adım atacak. Pazartesi günü toplanacak Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Kayseri ile Libya'nın Misurata Belediyesi arasında "kardeş şehir" kararı alınacak. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir Libya'nın Misurata Belediyesi ile kardeş şehir oluyor
Kayseri Büyükşehir Libya'nın Misurata Belediyesi ile kardeş şehir oluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kayseri, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir Libya'nın Misurata Belediyesi ile kardeş şehir oluyor - Son Dakika


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