Son Dakika Haberleri: Kayseri Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları Melikgazi'de

Kayseri Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları Melikgazi'de

1 saat önce

Kayseri Belediye Başkanları Melikgazi'de bir araya geldiler.

Kayseri Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları Melikgazi'de, System.String[]
Kayseri Belediye Başkanları Melikgazi'de bir araya geldiler.

Kayseri Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,ı makamında ziyaret ederek, 2019 yılı çalışma programı hakkında görüştüler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,, "Göreve geldiğimiz günden bu yana teşkilatımızla birlikte halkımıza hizmet edebilmek için planlı ve koordineli ve uyum içinde çalışıyoruz. Bugün "Kayseri Belediye Modeli" diye bir kavram ve uygulama metodu var ise bu, bugün de burada sergilenen dayanışma, birliktelik ve Başka Kayseri yok ilkesinin bir sonucudur. Halkımıza verdiğimiz taahhütleri yerine getirerek alnımızın akıyla halkın karşısına çıkmak en büyük temennimizdir" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:19 Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, belediye başkan adayı, Melikgazi, Kayseri, Güncel
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