Kayseri Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları Melikgazi'de

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18 Saatlik PM'nin Ardından CHP'nin İstanbul Adayları Belli Oldu

"Ben Senin Amcanım, Babana Bunu Söyleme" Deyip 10 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşattı