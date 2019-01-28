Kayseri Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları Melikgazi'de
1 saat önce
Kayseri Belediye Başkanları Melikgazi'de bir araya geldiler.
Kayseri
Belediye Başkanları Melikgazi
'de bir araya geldiler.
Kayseri Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç
,ı makamında ziyaret ederek, 2019 yılı çalışma programı hakkında görüştüler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç,, "Göreve geldiğimiz günden bu yana teşkilatımızla birlikte halkımıza hizmet edebilmek için planlı ve koordineli ve uyum içinde çalışıyoruz. Bugün "Kayseri Belediye Modeli" diye bir kavram ve uygulama metodu var ise bu, bugün de burada sergilenen dayanışma, birliktelik ve Başka Kayseri yok ilkesinin bir sonucudur. Halkımıza verdiğimiz taahhütleri yerine getirerek alnımızın akıyla halkın karşısına çıkmak en büyük temennimizdir" dedi. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:19 Kaynak: İHA
18 Saatlik PM'nin Ardından CHP'nin İstanbul Adayları Belli Oldu
Mansur Yavaş, Elindeki Anket Sonucunu Paylaştı: 10 Puan Öndeyim
"Ben Senin Amcanım, Babana Bunu Söyleme" Deyip 10 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşattı
Nihat Zeybekci'den Rakibi Tunç Soyer Hakkında İlk Açıklama: Tek Başına Gitse Daha İyi Olur