Üye Girişi
Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, afet bölgesi Bozkurt'ta yaraları sardı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, afet bölgesi Bozkurt'ta yaraları sardı

15.09.2021 11:38
Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, afet bölgesi Bozkurt'ta yaraları sardı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden oluşan ekip, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraları sararak, şehre döndü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerden oluşan ekip, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaraları sararak, şehre döndü.

Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'nda afet bölgesi olan Kastamonu ili Bozkurt ilçesinden gelen ekip karşılandı. Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı Selman Sürmelioğlu, afet bölgelerinden gelen ekip ile bir süre görüşerek, oradaki son durum ile ilgili bilgi aldı.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri işbirliği ile 8 kamyon, 6 iş makinası ve 2 tamir ekibi ile afet bölgesinde görevlerini başarıyla tamamladıklarını ve kente döndüklerini ifade eden Sürmelioğlu, "Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimiz olmak kaydıyla Kastamonu'da gerçekleşen ve bir daha olmasını temenni etmediğimiz sel afetine yardımcı olan arkadaşlarımız sağ salim Kayseri'ye dönüş yaptılar. Mümkün olduğu kadar, elimizden geldiğince o bölgeye yardımcı olduk. 8 kamyon, 6 bobcat iş makinası ve iki tamir ekibimiz ile birlikte kaymakam ve AFAD yetkilileri ile işbirliği içerisinde koordineli bir şekilde oradaki yarayı sarmaya emek verdik" diye konuştu.

Sürmelioğlu, Başkan Büyükkılıç'a da göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Arkadaşlarımızın hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'a ve ilçe belediye başkanlarımıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı da teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

Bozkurt ilçesinde görevlendirilen ekipte yer alan Melikgazi Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeli Yılmaz Çopur, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak çok büyük işler başardık. Afet bölgesi tam bir felaket yaşanmış can pazarıydı. Elimizden geldiğince halkın bir an önce sosyal hayata dönebilmesi için gerekli müdahaleleri, gerekli yardımları başarmaya çalıştık. Çok da memnun kaldılar, Bozkurt ilçesinde yardımlar konusunda Kayseri adını duyurdu. Afet bölgesinde devlet oradaydı, özveri ile çalışan ekipler vardı, çalışma sahalarımız yoğundu, devletimiz elinden gelen imkanları Bozkurt'a sunmaya çalıştı" şeklinde konuştu.

Çopur, afet bölgesindeki bataklık ve çamur olan yerlerin temizliği ve hafriyatların bertaraf edilmesi için Büyükşehir, Melikgazi, Kocasinan ve Talas olarak gece gündüz demeden çalışmalarını tamamladığını belirtti. - KAYSERİ

Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, afet bölgesi Bozkurt'ta yaraları sardı
Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, afet bölgesi Bozkurt'ta yaraları sardı
Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, afet bölgesi Bozkurt'ta yaraları sardı
Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, afet bölgesi Bozkurt'ta yaraları sardı
Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, afet bölgesi Bozkurt'ta yaraları sardı

Büyükşehir Belediyesi, Bozkurt, Kayseri, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, afet bölgesi Bozkurt'ta yaraları sardı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde 13:23 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak 12:58 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı 12:16 Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı
BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı 12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı 11:52 İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor 11:27 Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı 10:57 Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü 10:39 Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

Son Dakika Haberleri
13:23 Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır
13:22 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde
12:57 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak
12:42 Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi
12:37 O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü
12:16 Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı
12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti
12:05 Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik
12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı
11:54 Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız
Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır         
13:24
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor         
13:06
O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü         
12:37
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu Aldatılan kadın mahkemeye tanık olarak 'öteki kadını' çağırdı! İlginç davaya yalancı tanıklık damga vurdu         
11:55
Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam         
11:45
Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar         
11:07
iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor         
10:49
Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim         
10:35
50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti         
10:17
Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı         
10:04
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 13:33:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, afet bölgesi Bozkurt'ta yaraları sardı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement