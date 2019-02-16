Son Dakika Haberleri: Kayseri Buz Gibi Suya En Havalı Atlayışı Yaptılar

Kayseri Buz Gibi Suya En Havalı Atlayışı Yaptılar

1 saat önce

Buz gibi suya en havalı atlayışı yaptılarKayseri'nin kayak merkezi Erciyes'te düzenlenen 'Kar Havuzu'nda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Buz gibi suya en havalı atlayışı yaptılar

Kayseri'nin kayak merkezi Erciyes'te düzenlenen 'Kar Havuzu'nda renkli görüntüler ortaya çıktı. Birbirinden ilginç karakter ve kostümlere bürünen katılımcılar, jüriyi etkilemeye çalıştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.?nin katkılarıyla düzenlenen, kış sporlarıyla eğlenceyi bir araya getiren 'Red Bull Kar Havuzu'na katılım yoğun oldu. Yarışmacılar kendi tasarladıkları eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlar ile önce kayak yapıp ardından da rampadan buz gibi suyla dolu havuza atlayış yaptı. Eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı yarışmada katılımcılar, kostümleriyle ve atlayışlarıyla jüriden puan almaya çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:01 Kaynak: DHA

Kar, Erciyes, Kayseri, Güncel
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