Kayseri Buzlu Zeminde Kayarak Düşen Adam Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Kayseri'nin Akkışla ilçesinde buz tutan zeminde kayıp düşen Hasan Erdem (59) hayatını kaybetti.
Kayseri
'nin Akkışla
ilçesinde buz tutan zeminde kayıp düşen Hasan Erdem
(59) hayatını kaybetti.
Olay dün Akkışla ilçesi Ganişeyh Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçilik yapan Hasan Erdem, karla kaplı evinin bahçesine indi. Ancak buz tutan zemine basınca, ayağı kayıp düştü. Başını zemine çarpan Erdem, olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın beyin kanamasına bağlı ölmüş olma ihtimali olduğunu bildirdi. Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek olan Hasan Erdem'in ölümüyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:09 Kaynak: DHA
Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı
Hatay'da Çuvaldan El ve Ayakları Bağlanmış Kadın Cesedi Çıktı
Kayseri'de Yeni Yılın İlk Bebeği 'Recep Tayyip' Oldu
AA'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması "Mehmetçik'ten İlk İftar" Birinci Oldu