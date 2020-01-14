Kayseri cami tuvaletinde unutulan valiz paniğe neden oldu - Son Dakika

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Kayseri cami tuvaletinde unutulan valiz paniğe neden oldu
6 saat önce
Cami tuvaletinde unutulan valiz paniğe neden olduKAYSERİ'de cami tuvaletinde unutulan valiz, paniğe neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:43 Kaynak: DHA
Cami tuvaletinde unutulan valiz paniğe neden oldu
KAYSERİ'de cami tuvaletinde unutulan valiz, paniğe neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri çantanın boş olduğunu belirledi.
Melikgazi ilçesinde bulunan Hatıroğlu Camii'nin yanındaki tuvalette valizi görenler, patlayıcı olabileceğini düşünerek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cami çevresinde güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek şüpheli valizi kontrol etti. Valizin içinin boş olduğu ortaya çıktı.
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