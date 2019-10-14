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Kayseri-caminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklama

50 dakika önce

Caminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklamaKayseri'de, camideki bağış kutusundan 200 lira alırken güvenlik kamerasına yansıyan Ömer A. (19) polis tarafından yakalandı.

Caminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklama

Kayseri'de, camideki bağış kutusundan 200 lira alırken güvenlik kamerasına yansıyan Ömer A. (19) polis tarafından yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, merkez Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Karacabey Sokak'taki Çınar Camii'nde meydana geldi. Namaz kılmak için camiye giren Ömer A., çıkışta bulunan bağış kutusunda 200 lira aldı. Koli bandını açıp, kutunun deliğinden aşağıya sarkıtarak parayı çekerken güvenlik kamerasına yansıyan Ömer A., daha sonra kaçtı. Durumu fark eden imamın haber vermesiyle gelen polis ekipleri, inceleme başlattı. Polis, görüntüden yola çıkarak kimliği ve eşkali belirlenen Ömer A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan Ömer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri-caminin bağış kasasından hırsızlığa tutuklama

Kayseri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:34 Kaynak: DHA
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