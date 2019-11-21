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Kayseri caminin bağış parasını çalan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Caminin bağış parasını çalan şüpheli yakalandıKayseri'de caminin bağış kutusundan 350 lirayı çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Y.E.S. (23), polis tarafından gözaltına alındı.

Caminin bağış parasını çalan şüpheli yakalandı

Kayseri'de caminin bağış kutusundan 350 lirayı çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Y.E.S. (23), polis tarafından gözaltına alındı.

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Camii'nde imam odasında bulunan bağış kutusundan 350 lira, İbrahim Halilullah Camii'nde de kamera kayıt cihazı çalındı. Polis, hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık olayını Y.E.S'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Y.E.S., evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde, çalınan güvenlik kamerası cihazı bulunarak, camiye teslim edildi. Şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri caminin bağış parasını çalan şüpheli yakalandı

Kayseri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:52 Kaynak: DHA
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