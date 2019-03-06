Kayseri Caminin Yardım Paralarını Çalan Sabıkalı Şüpheli Yakalandı

Caminin yardım paralarını çalan sabıkalı şüpheli yakalandıKayseri'de caminin ihtiyaçları için bağış kutusunda biriktirilen 400 lirayı çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Uğur U. (26), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Caminin yardım paralarını çalan sabıkalı şüpheli yakalandı



Kayseri'de caminin ihtiyaçları için bağış kutusunda biriktirilen 400 lirayı çalarken güvenlik kamerasına yansıyan Uğur U. (26), polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, daha önce de 9 camiden hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı.



Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şükran Caddesi üzerinde bulunan Şafak Camii imamı Sezgin Altunbay (37), önceki gün saat 16.00 sıralarında camiye geldiğinde içerideki eşyaların dağınık, odasında bulunan bağış kutusunun da boş olduğunu gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Altunbay, camiye giren kimliği belirsiz kişinin, cemaatin bağışlarıyla kutuda biriken 400 lirayı poşete koyup ayrıldığını gördü. İmamın ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, görüntüleri inceleyerek, kimlik ve işkalini belirlediği Uğur U.'yu, saklandığı evde gözaltına aldı.



9 CAMİDEN HIRSIZLIK YAPMIŞ



Şüphelinin, daha önce de 9 camiden hırsızlık olayına karıştığı, geçen yıl Eylül ayında gözaltına alınıp tutuklandığı, 2 ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Şüpheli Uğur U., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne götürüldü. Gazetecilerin Camilerde neden hırsızlık yapıyorsun sorusu üzerine Uğur U., Camileri seçmemin bir sebebi yok dedi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



'İMAM ARTIK KAPILIRI KİLİTLİYOR'



Cemaat, camiden hırsızlık yapılmasına tepki gösterdi. Veysel Ulu, Caminin yardım parasını çalmışlar. İnsanlar bu kadar düşmüş. Bu nasıl Müslümanlık Yazık, günah. Allah'a havale ediyoruz. Şahsı tanımıyoruz. Öğle namazından sonra gelmiş. Camimizin kapısı sürekli açık durur. İkindi namazı öncesi gelerek çalmış paraları. Hırsızlık olduktan sonra imam, artık caminin kapılarını da kilitlemeye başladı. Sadece namaz vakitlerinde açıyor. Böyle bir olay camimizde ilk kez yaşandı dedi.

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