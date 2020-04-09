Kayseri Çantadan çıkardığı şüpheli maddeyi binanın içine süren ve kameralara yakalanan kadın panik... - Son Dakika

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Kayseri Çantadan çıkardığı şüpheli maddeyi binanın içine süren ve kameralara yakalanan kadın panik...
6 saat önce
Kayseri Çantadan çıkardığı şüpheli maddeyi binanın içine süren ve kameralara yakalanan kadın panik yarattı.
Kayseri Çantadan çıkardığı şüpheli maddeyi binanın içine süren ve kameralara yakalanan kadın panik yarattı
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 02:07 Kaynak: DHA
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