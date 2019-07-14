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Kayseri Ceza İnfaz Kurumu'nda 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

2 saat önce

Kayseri 1 Nolu Kapalı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Kayseri Ceza İnfaz Kurumu'nda 15 Temmuz Şehitleri Anıldı, System.String[]
Kayseri 1 Nolu Kapalı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Programa Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun,Şehit yakınları ve ilçe protokolü katıldı.

Ceza İnfaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlüler tarafından sahnelenen tiyatro oyunları ve seslendirilen türküler izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Programda konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın Vatanımıza;"bayrağımıza mukaddesatımıza göz diken iç ve düş düşmanların ihanet şebekelerinin bütün hile ve tuzaklarını boşa çıkaran, ezanları susturmaya çalışan darbelerden, darbeleri engelleyen ezanlara şahit kıldığı için Allah'a hamd olsun. Millet olarak birliğimizin beraberliğimiz kardeşliğimiz hep daim olsun milletimizin geleceği, aydınlığı, huzur ve bereket bu topraklarda daim olsun. Yüce Rabbimiz bir daha milletimizi böyle destanlar yazmak zorunda bırakmasın" dedi.

Dinletiler ve sahnelenen tiyatro oyunları sonrası protokol üyeleri açılan sergi alanını gezdi. - KAYSERİ
Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:33 Kaynak: İHA
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