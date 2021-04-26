Kayseri çiftçisi buğdaya yöneliyor

Kayseri'de 2019 yılında 1 milyon 147 bin dekar olan arpa ekilişi 2021 yılında 900 bin dekar olarak bekleniyor. Buğdayda ise ekiliş alanının 1 milyon 900 bin dekar alana çıkması bekleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Buğday gerek dünyada gerekse Türkiye'de insan beslenmesindeki en temel besinlerin hammaddesi olması itibariyle diğer tarımsal ürünlere göre daha fazla önem arz etmektedir. Covid-19 salgının etkisiyle buğday üretimi ve arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik Bakanlığımızın yapmış olduğu projeler ile ilimizde buğday ekiliş alanlarının artacağı öngörülmektedir" dedi.

"Pandeminin etkisiyle dünyada gıda fiyatlarında yükselme eğiliminin baş gösterdiği ancak ülkemizde yapılan projeler sayesinde gıda arzında bir sorun yaşanmamıştır. Bu konuda özellikle ilimiz çiftçileri üzerine düşeni fazlası ile yerine getirmişlerdir" diyen Mustafa Şahin, çiftçileri ziyaret ederek ilk çıkışları yerinde inceledi.

Şahin, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Yazlık Buğday Ekim Alanlarının Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çiftçilere sertifikalı buğday tohumunun dağıtılması sonucunda çiftçilerin buğday yetiştiriciliği yapması teşvik edilmekte olup, sertifikalı buğday kullanımının yaygınlaştırılması ile verim ve rekolte önemli ölçüde artmaktadır. Özellikle ilimizde arpa ekilişinden buğday ekilişine doğru bir yönelim söz konusu olmuştur. Kayseri'de 2019 yılında 1.147.000 da olan arpa ekilişi 2021 yılında 900.000 da olarak beklenmekte olup, buğday da ise 1.664.000 da alandan 1.900.000 da alana çıkmasını beklemekteyiz" dedi. - KAYSERİ