Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Akın ve İl Jandarma Komutanı Çelik'ten AA'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Akın ve İl Jandarma Komutanı Çelik'ten AA'ya ziyaret - Son Dakika

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Akın ve İl Jandarma Komutanı Çelik'ten AA'ya ziyaret

6 saat önce

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ile İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Akın ve İl Jandarma Komutanı Çelik'ten AA'ya ziyaret, System.String[]

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ile İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

AA Bölge Müdürü Orhan Canbulatel'e yeni görevinde başarılar dileyen Akın ve Çelik, muhabirlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Canbulatel de AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaçak avcılara 40 bin lira ceza kesildi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: Yabancı turist sayısını 50 bine çıkarmayı hedefliyoruz Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı

Son Dakika Haberleri
00:12 İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
00:11 İstanbul'da yılın ilk dolunayı - Son Dakika
00:10 2020 yılının ilk ay tutulması fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika
00:10 Olası faciayı apartman görevlisi engelledi - Son Dakika
00:08 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 00:15:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Akın ve İl Jandarma Komutanı Çelik'ten AA'ya ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]