Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Akın ve İl Jandarma Komutanı Çelik'ten AA'ya ziyaret - Son Dakika

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Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Akın ve İl Jandarma Komutanı Çelik'ten AA'ya ziyaret
6 saat önce
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ile İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:58 Kaynak: AA
Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın ile İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Kayseri Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
AA Bölge Müdürü Orhan Canbulatel'e yeni görevinde başarılar dileyen Akın ve Çelik, muhabirlerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Canbulatel de AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
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