Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nden "23 Mart Yoğurt Günü" olsun talebi - Son Dakika

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, 23 Mart'ın "Yoğurt Günü" ilan edilmesini istediklerini belirtti.

Çakı, yaptığı açıklamada, Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan yoğurda sahip çıkmak gerektiğini belirtti.

Hem yoğurdun Türkiye ile anılmasını hem de tüketiminin yaygınlaştırılmasını istediklerini aktaran Çakı, "23 Mart yoğurt günü ilan edilsin istiyoruz. Normalde böyle bir gün yok. Başka ülkeler bizim yoğurdumuzun kendilerine ait olduğunu iddia edip, bu yönde çalışmalar yapıyor. Biz bu yöndeki isteğimizle ilgili dosyamızı hazırladık, ilgililere gönderdik. Bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.