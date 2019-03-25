Son Dakika Haberleri: Kayseri Dart Takımları Umut Veriyor

Kayseri Dart Takımları Umut Veriyor

45 dakika önce

2018-2019 yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası Adana'da yapılan birbirinden çekişmeli mücadelelerin ardından sona erdi.

Kayseri Dart Takımları Umut Veriyor, System.String[]
2018-2019 yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası Adana'da yapılan birbirinden çekişmeli mücadelelerin ardından sona erdi.

21-24 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan Türkiye Şampiyonasında 32 ilden 128 sporcu mücadele etti.

Türkiye Şampiyonasında Yahya Kemal Orta Okulu erkek takımı ve Zenger Güç Orta Okulu Kız takımı ilimizi temsil eden takımlar oldu.

Yahya Kemal Orta Okulu grup müsabakalarında elenirken, Zenger Güç Orta Okulu çeyrek final müsabakasında İzmir'in takımıyla yaptığı mücadelede elenerek Türkiye Beşincisi olarak Şampiyonayı tamamladı.

Takımlarımız aldıkları bu sonuçlarla Kayseri'de dart branşının gelecek vaat ettiğini bir kez daha gösterdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:26 Kaynak: İHA

Adana, Kayseri, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bülent Ersoy, Konserinde Şarkısını Bölen Kadına Mikrofonla Vurdu Star Rafineri Yıllık 500 Milyon Dolarlık İhracat Yapacak Efsane Dizi Behzat Ç.'nin Sevilen Karakteri Harun, Yeni Sezonda Kadroda Olmayacak Sahnede Yanına Gelen Kadına Mikrofonla Vuran Bülent Ersoy, Kendisini Savundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 13:11:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri Dart Takımları Umut Veriyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]