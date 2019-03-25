Kayseri Dart Takımları Umut Veriyor

2018-2019 yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası Adana'da yapılan birbirinden çekişmeli mücadelelerin ardından sona erdi.

2018-2019 yılı Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Yıldızlar Dart Türkiye Şampiyonası Adana'da yapılan birbirinden çekişmeli mücadelelerin ardından sona erdi.



21-24 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan Türkiye Şampiyonasında 32 ilden 128 sporcu mücadele etti.



Türkiye Şampiyonasında Yahya Kemal Orta Okulu erkek takımı ve Zenger Güç Orta Okulu Kız takımı ilimizi temsil eden takımlar oldu.



Yahya Kemal Orta Okulu grup müsabakalarında elenirken, Zenger Güç Orta Okulu çeyrek final müsabakasında İzmir'in takımıyla yaptığı mücadelede elenerek Türkiye Beşincisi olarak Şampiyonayı tamamladı.



Takımlarımız aldıkları bu sonuçlarla Kayseri'de dart branşının gelecek vaat ettiğini bir kez daha gösterdi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

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