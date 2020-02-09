Kayseri'de 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi

6 saat önce

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1.5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri'de 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1.5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda A.K., A.A. ve H.O. yakalandı. Ekipler tarafından yapılan üst ve ev aramasında, 8 poşet halinde 1.5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İBB'nin ulaşım zammı protesto edildi: Gözaltılar var
Fırıncı, aracında kalbinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu Silopi Adliyesi'ne bombalı saldırı hazırlığı yapan müdür yakalandı Ankara'da boş bir arazide kesik insan başı bulundu

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 01:04:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de 1.5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]