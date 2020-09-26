Kayseri'de 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri'de otomobilinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan sürücü gözaltına alındı.
Kayseri'de otomobilinde 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulunan sürücü gözaltına alındı.
U.U'nun İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getirdiği bilgisini alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kullandığı otomobili kent girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 1,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan U.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.
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