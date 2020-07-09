Kayseri'de 1,5 tonluk boğa, 35 bin liradan satışa çıkarıldı - Son Dakika

KAYSERİ'de 1,5 tonluk simental cinsi kurbanlık boğa, 35 bin liradan satışa çıkarıldı.

Kocasinan ilçesi Salur Mahallesi Ulupınar sokakta 10 yıldır besicilik yapan Lütfullah Tüysüz (30), 1,5 ton ağırlığında olan 'Reis' adını verdiği boğasını 35 bin liradan satışa çıkardı. Tüysüz, 3 yaşındaki boğaya gözü gibi baktığını her gün 10 kilo yem yedirdiğini söyledi. Tüysüz, "Uzun zamandır besicilik ve kurbanlık hayvan üzerine yetiştiricilik yapıyorum. Yaklaşan kurban bayramı öncesi vatandaşlar kurbanlık almak için ahırımıza geliyorlar. Ahırın en gözde hayvanı Reis. 1,5 ton ağırlığındadır. Kurbanlık için gelenlerin gözdesidir, 7 kişilik olup, fiyatı 35 bin liradır" ifadelerini kullandı.