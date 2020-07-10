Kayseri'de 1,5 tonluk boğa, 35 bin liradan satışa çıkarıldı - Son Dakika

Kayseri'de 1,5 tonluk boğa, 35 bin liradan satışa çıkarıldı

KAYSERİ'de 1,5 tonluk simental cinsi kurbanlık boğa, 35 bin liradan satışa çıkarıldı. Kocasinan ilçesi Salur Mahallesi Ulupınar sokaktaki besi çiftliğinde 200 büyükbaş hayvanı bulunan Lütfullah Tüysüz kurbana özel olarak 1,5 ton ağırlığında simental cinsi boğa yetiştirdi. Günlük 10 ile 12 kilo arasında yem yiyen yerli besi boğaya Milliyetçilik duygusundan dolayı ' Reis' ismini verdiğini söyleyen Tüysüz, "2 yıl damızlık olarak kullandığım boğamı son 1 yılda kurbanlık olarak hazırlamaya başladım. Ahırımın gözbebeği olup, çobanlarımın bile özel ilgilendiği hayvanımdır. 1,5 ton ağırlığında olup 7 kişilik kurbanlıktır. Ben 'Reis'e 35 bin TL istiyorum. Satılmaz ise Et Balık Kurumuna götürüp kestireceğim" dedi.