Kayseri'de 1 ayda 22 bin 887 sürücüye trafik cezası kesildi

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı trafik denetlemelerinde 1 ayda 22 bin 887 sürücüye trafik cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince geçtiğimi ay kent genelinde yapılan uygulamalarda kontrol edilen 84 bin 300 araçtan 22 bin 887 sürücüye idari para cezası kesildi.

Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 208 sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulan uygulamalarda 999 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Temmuz ayında yaralanmalı ve maddi hasarlı olmak üzere Kayseri genelinde toplam 643 kaza meydana gelirken bu kazalarda 475 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti.