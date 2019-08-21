Kayseri'de 1 ayda 220 kişi tutuklandı

Kayseri'de son 1 ayda çeşitli asayiş suçlarından gözaltına alınan 719 kişiden 220'sinin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son 1 ayda Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Gasp, Hırsızlık, Ahlak, Oto Hırsızlık ile Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirlikleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 86 olayla ilgili yakalanan 719 kişiden 220'si tutuklandı.

Öte yandan, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda son 1 ayda kaybolan 86 kişiden 80'i bulundu, 6'sının arama çalışmaları sürüyor.