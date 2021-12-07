Kayseri'de 1 ayda 4 kilo metamfetamin, 10 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 205 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre 1 - 30 Kasım tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak-Kullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme' suçlarından 123 olayda 205kişiye yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 12'si adli kontrol neticesi serbest kalırken 36'sı ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 43 kişi ekiplerce yakalanırken, yakalanan şahıslardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda, 4 kilo 667 gram metamfetamin, 440,71 gram sentetik kannobinoid, 10 kilo 269 gram esrar, 83,20 gram eroin, 8 adet uyarıcı hap, 11,25 gram Afyon sakızı, 57 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik hap, 12 adet tabanca, 5 adet tüfek, 694 adet fişek, 19 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 64 bin 280 TL para ele geçirildi. - KAYSERİ