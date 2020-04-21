Kayseri'de 1 ayda 9 bin 135 araca ceza yazıldı - Son Dakika

Kayseri'de 1 Mart-31 Mart tarihleri arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 26 bin 126 araç kontrol edilirken 9 bin 135 araca idari para cezası uygulandı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce kentte yapılan uygulamalarda 26 126 araç kontrol edildi, eksikliği görülen 9 bin 135 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 159 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 380 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 1'i ölümlü, 153'ü yaralanmalı ve 224'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 378 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 251 kişi de yaralandı.



Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce trafik denetimlerinde kontrol edilen 23 bin 812 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 6 bin 328 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi, alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 12 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 228 araç da çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 2'i ölümlü, 33'ü yaralanmalı ve 45'i maddi hasarlı olmak üzere toplam 90 adet trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti 71 kişi de yaralandı.



İlçe merkezlerinde ise 3 bin 995 araç kontrol edildi, eksiği ve kural ihlali tespit edilen 481 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 13 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 80 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi. Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 8'i yaralanmalı ve 7'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 15 adet trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 11 kişi yaralandı. - KAYSERİ