Kayseri'de 1 günde 220 ton un satışı - Son Dakika

KAYSERİ'deki koronavirüs salgını nedeniyle un fabrikasına akın eden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Fabrika Müdürü Yasin Sorkul, vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirterek, "Fabrikamızdan günlük 240 ton un üretiliyor. Bunun 220 tonu dışarıda sırada bekleyen vatandaşlarımız tarafından tüketiliyor. Ayrıca günlük 10 ton bakliyat, 5 ton da bulgur satışı yapıyoruz. Yeterince ürün var, paniğe gerek yok" dedi.

Kayseri'de koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar un, bakliyat ve bulgur almak için işletmeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Melikgazi ilçesindeki bir un fabrikasına gelen vatandaşlar, istedikleri ürünleri alabilmek için dakikalarca sıra bekledi. Vatandaşlar daha sonra, fabrika içerisindeki satış noktasından un, bakliyat ve bulgur satın aldı.

Fabrika Müdürü Yasin Sorkul, ?işletme önünde kuyruk oluşmasından hoşnut olmadıklarını belirterek, "Ülkemizi tehdit eden virüsten kaynaklı bir yoğunluk var. Ürünümüz üzerinde herhangi bir fiyat artışı yapmadan, insanlara 'ürünümüz bitti' demeden satış yapmaya çalışıyoruz" dedi.

'GÜNLÜK 220 TON UN, 10 TON BAKLİYAT SATIYORUZ'

Vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirten Fabrika Müdürü Sorkul, "Her gün yaklaşık 240 ton civarında un üretimi yapıyoruz. Bunun 220 tonu dışarıdaki vatandaşlarımıza satılıyor. Fabrikamızda yalnızca un satışı yapmıyoruz. Kendimize ait üretmiş olduğumuz bulgurumuz var. Beraberinde paketleme yapıp, bakliyat olarak satışa sunduğumuz hizmetlerimiz var. Günlük 10 ton civarında bakliyat, 5 ton civarında da bulgur satışı yapıyoruz. Bu izdihama hiç gerek yok. Ürünlerimizi satmaya devam edip, vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğiz. Ürünlerimiz fiyat garantisi ile devam etmekte. Ürünlerimize yansıttığımız mantıksız bir fiyat tarifesi yok. Vatandaşlarımız paniğe kapılmasın. İzdihama gerek yok. Yoğunluk oluşturmaya gerek yok. Biz burada sürekli açığız" diye konuştu.