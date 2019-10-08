Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 1 kilo 290 gram toz esrar maddesi ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de 1 kilo 290 gram toz esrar maddesi ele geçirildi

Kayseri'de 1 kilo 290 gram toz esrar maddesi ele geçirildi

31 dakika önce

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda salça bidonlarının içine gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Kayseri'de 1 kilo 290 gram toz esrar maddesi ele geçirildi, System.String[]

Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda salça bidonlarının içine gizlenmiş 1 kilo 290 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.


Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu şahısların salça bidonları içine saklayarak uyuşturucu getirip kullanıcı tabir edilen şahıslara sattıkları yönünde bilgiler elde etmesi üzerine harekete geçti. Şahısların kimliklerini ve araçlarını tespit eden ekipler, aracı Yeşilhisar ilçesinden itibaren takibe alarak Niğde yol uygulaması noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, aracın bagaj kısmında bulunan salça bidonlarının içine gizlenmiş şekilde 1 kilo 290 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan yabancı uyruklu H.H., E.D. ve R.G. gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:34 Kaynak: İHA
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