1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgi üzerine takibe aldıkları kamyoneti Kayseri- Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdu.
Dedektör köpeği de kullanılarak kamyonette yapılan aramada, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Araçtaki yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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