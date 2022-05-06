1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

06.05.2022 14:42

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente batı illerinden uyuşturucu getirileceği bilgi üzerine takibe aldıkları kamyoneti Kayseri- Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdu.

Dedektör köpeği de kullanılarak kamyonette yapılan aramada, 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçtaki yabancı uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.

1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 1 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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