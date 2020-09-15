Kayseri'de, 1 kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Kayseri'de, 1 kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

KAYSERİ'de, bir kişinin kayalıklardan düştüğü ihbarını alan kurtarma ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Talas ilçesi Harman Mahallesi Dere Sokak'taki Tatavuz kayalıklarında meydana geldi. Polisi arayan bir kişi, kayalıklarda yürüyen 4 kişiden birinin düştüğünü bildirdi. İhbar sonrası olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalık alanın çevresinde arama yaparak, düştüğü ihbar edilen kişiyi bulmaya çalıştı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından bir bulguya rastlayamayan ekipler çalışmaya ara verdi. Yarın sabahta çalışmaların süreceği öğrenildi.