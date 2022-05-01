Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor - Son Dakika

Kayseri'de, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, hayatını kaybeden işçiler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak tüm dünya emekçileriyle 1 Mayıs'ta birlikte olduklarını söyledi.

Taleplerini dile getiren Çelik, tüm emekçiler için daha fazla iş ve gelir güvencesi ile geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istediklerini belirtti.

Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istediklerini kaydeden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu çerçeve protokolünün kalan maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak ve kazanımların enflasyon karşısında ezilmemesini talep ediyoruz. Kovid-19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Kayıt dışı istihdam ve ekonomi ile etkin mücadele edilmesini istiyoruz. İşsizlik oranlarının düşürülmesini, genç, kadın ve engelli bireylere yönelik istihdam fırsatlarının oluşturulmasını istiyoruz. Ülkemiz çalışma hayatının ihtiyaçlarına uygun şekilde istihdam seferberliği oluşturulmasını talep ediyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara yönelik tedbir alınmasını ve emekçilerin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz."

Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye için mücadele ettiklerini vurgulayan Çelik, ülke insanına, emekçisine, potansiyeline, gücüne ve geleceğine yürekten inandıklarını kaydetti.

Hak-İş teşkilatı olarak gelecekleri ve emekleri için umutlu olduklarını aktaran Çelik, "Sendikasız ve örgütsüz bütün çalışanlara 'Örgütlü ol, sendikalı ol, Hak-İş'li ol' diyoruz. Hak-İş olarak yapacak daha çok işimiz olduğunu biliyor ve emekçilerimizle omuz omuza, mücadele etmeye, güçlenmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Güzel günler yakın, yine tüm heyecanımızla meydanlarda buluşacağız." diye konuştu.