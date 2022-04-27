KAYSERİ'DE 1 MİLYON TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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KAYSERİ'DE 1 MİLYON TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

27.04.2022 16:43
KAYSERİ'DE 1 MİLYON TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

KAYSERİ'de, polisin bir depoya düzenlediği baskında piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

KAYSERİ'de, polisin bir depoya düzenlediği baskında piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 milyon kaçak makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak makaron ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Depoya baskın düzenleyen ekipler, piyasa değeri 1 milyon TL olan 3 milyon kaçak makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan F.E., polis merkezine götürüldü.

KAYSERİ'DE 1 MİLYON TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
KAYSERİ'DE 1 MİLYON TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
KAYSERİ'DE 1 MİLYON TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
KAYSERİ'DE 1 MİLYON TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE 1 MİLYON TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYSERİ'DE 1 MİLYON TL'LİK KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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